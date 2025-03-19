Audi Q3 сменит поколение летом

Компания Audi анонсировала новый Q3. Кроссовер дебютирует летом, а вместе с ним до конца года будут представлены десять гибридных моделей. Первым станет заряжаемый от сети A5, премьера которого запланирована на 25 марта.

© Motor.ru

Уже этим летом Audi представит новый Q3. В своем нынешнем виде кроссовер выпускается с 2019 года, и преемник, судя по фотографиям прототипов, отличится двухъярусной оптикой, почти как у A6 e-tron. При этом гамма двигателей, вероятно, не изменится. Сегодня на Q3 ставят бензиновые турбомоторы 1.5 TFSI (150 л.с., 250 Нм) и 2.0 TFSI (190 л.с., 320 Нм и 245 л.с., 370 Нм), а также двухлитровые дизели (193 л.с., 400 Нм) и плагин-гибридные установки на базе 1.4 TFSI (245 л.с., 400 Нм).

© Audi

Именно на машины с PHEV-системами, по словам главы Audi Гернота Дёлльнера, делается большая ставка. В конце марта состоится премьера гибридного A5, а всего до конца 2025 года немцы представят десять новых plug-in моделей. Гибридом обещают сделать и возрожденный R8, который построят на платформе Lamborghini Temerario. Правда, в противовес итальянцу «эрку» будут позиционировать как машину на каждый день, то есть как конкурента Porsche 911 Turbo и Mercedes-AMG GT.

© Audi

Главными рынками для Audi по-прежнему будут США и Китай, поэтому на фоне изменения тарифной политики Штатов компания рассмотрит возможность дополнительной локализации производства и обещает к концу 2027-го запустить здесь десять новых моделей. В Китае Audi будет и дальше сотрудничать с FAW и SAIC в области электромобилей. С последней в прошлом году был запущен новый бренд AUDI (пишется прописными буквами). Его первенцами станут четыре модели на специально разработанной платформе с 800-вольтовой бортовой сетью.