Nvidia поможет General Motors с автопилотом

На конференции GTC Nvidia объявила о партнерстве с General Motors для разработки систем автопилота и использования искусственного интеллекта (ИИ) в производстве. GM выбрала Nvidia для создания своего будущего автопарка с автономным управлением.

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По словам главы Nvidia Дженсена Хуана, сотрудничество охватит три ключевые направления: искусственный интеллект для автомобилей, для производственных процессов и для корпоративных нужд. В частности, GM будет использовать систему Nvidia DRIVE AGX для расширенных ассистентов вождения и повышения безопасности в салоне.

Также GM планирует применять платформы Nvidia Omniverse и Cosmos для моделирования производства и оптимизации работы заводов с помощью ИИ.

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Кроме того, Nvidia расширяет свою деятельность в телекоммуникациях. Компания примет участие в проекте по разработке сетей 6G, в котором задействованы T-Mobile и Cisco. Nvidia поможет создать оборудование для «AI-ориентированных» беспроводных сетей нового поколения.