Доходы Bentley установили пятилетний антирекорд

В прошлом году на фоне подъема новых конкурентов операционная прибыль Bentley снизилась до 373 миллионов евро. Это на 37 процентов меньше, чем годом ранее. Выручка упала на 10 процентов, до 2,7 миллиарда евро. Руководство Bentley ищет способы исправить ситуацию, но «в конечном итоге проблема ляжет на плечи потребителя», заявил финансовый директор марки Ян-Хенрик Лафренц.

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Bentley не раскрыла количество проданных автомобилей и заявила, что делать этого больше не будет. Однако гендиректор марки Франк-Штеффен Валлизер дал понять, что для Bentley стоимость одного автомобиля важнее количества. А с этим как раз проблем нет: выручка на машину выросла на 10 процентов по сравнению с 2023 годом, установив новый рекорд.

Этого удалось достичь благодаря состоятельным клиентам, которые продолжают вкладываться в кастомизацию.

Например, недавно Bentley выпустила купе Batur, окрашенное в особый оттенок Black Rose и украшенное 18-каратным золотом. Цена такой двухдверки — не менее 1,65 миллиона фунтов стерлингов, что соответствует 185 миллионам рублей.

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Тем временем Volkswagen заявил, что готов выпускать военную технику, чтобы выбраться из кризиса. Гендиректор компании Оливер Блюме сказал, что «принципиально открыт для таких тем». Однако тема производства военной техники будет внимательно изучаться.