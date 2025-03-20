Ателье Mansory показало рестайлинговый Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce представил обновленный Cullinan в 2024 году, но его экстерьер вызвал неоднозначные отзывы. Однако после доработки от Mansory даже стандартный дизайн британского люксового внедорожника кажется вполне сдержанным. Известное своими смелыми решениями тюнинг-ателье вновь удивило, превратив Cullinan в нечто совершенно экстравагантное.

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Mansory оснастил Cullinan комплексным аэродинамическим обвесом из карбона. Особенно выделяется передняя часть, где тюнер решился на смелый редизайн фирменной решетки Pantheon, сделав её еще более выразительной. Крупные воздухозаборники получили светодиодную подсветку, а новые L-образные дневные ходовые огни образуют два зеркальных «C», создавая внушительный эффект в зеркале заднего вида.

В духе своего фирменного стиля, Mansory оснастил Cullinan огромными 24” колесами с шинами 295/30 R24. Помимо многочисленных деталей обвеса, автомобиль получил сразу два спойлера на крыше и багажнике. Завершает образ спортивная выпускная система: вместо стандартных четырех труб можно установить шестиугольные патрубки по центру, напоминающие дизайн Lamborghini.

Даже несмотря на богатые возможности персонализации от Rolls-Royce, Mansory предлагает еще более экстравагантные решения для интерьера. В салоне можно увидеть кожу, карбоновые вставки, полированные элементы и даже медные акценты. Опционально доступны различные виды подсветки для дверных панелей и потолка.

Стандартный 6,75-литровый двигатель V12 в базе выдает 563 л.с., а в версии Black Badge – 591 л.с. Однако в Mansory пошли дальше и увеличили мощность до 710 л.с., а крутящий момент – до внушительных 1050 Нм. Благодаря этому тюнингованный Cullinan разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 секунды, а его максимальная скорость, как и у стандартной версии, ограничена на отметке 250 км/ч.

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Mansory вновь доказал, что границы в автомобильном дизайне существуют лишь для тех, кто не решается их переступить. Rolls-Royce Cullinan в интерпретации немецкого ателье стал еще более дерзким, мощным и экстравагантным, подчеркивая индивидуальность тех, кто не привык довольствоваться стандартными решениями.