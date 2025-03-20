Парк беспилотных грузовиков на трассе М-11 увеличился

За два года число беспилотных грузовиков на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом выросло с трех до 67, сообщили в Минтрансе.

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В ведомстве напомнили, что они начали курсировать между двумя столицами в рамках эксперимента с 2023 года. За это время грузовики прошли больше 5,8 млн км и перевезли свыше 640 тысяч кубометров грузов.

В Минтрансе обратили внимание, что в кабине пока еще находится человек, который контролирует ситуацию. С прошлого года он пересел на пассажирское сиденье. В перспективе рейсы станут полностью автономными и будут запущены на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и трассе М-12.

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По словам замминистра транспорта Андрея Никитина, автономные грузоперевозки на Центральной кольцевой автодороге начнутся уже в ближайшее время, сейчас их испытывают на цифровом двойнике трассы.