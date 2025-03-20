Каким будет купеобразный кроссовер Infiniti QX65

На прошлой неделе в Сети были опубликованы первые фотографии прототипа нового кроссовера Infiniti, который получит индекс QX65. Каким он будет?

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В 2012 году модельная гамма японского премиум-бренда пополнилась семиместным кроссовером QX60. Спустя 9 лет было представлено второе поколение паркетника, а в скором времени компанию ему составит купеобразная версия с индексом QX65. Её можно считать второй попыткой сделать своего рода наследника культовой модели компании FX/QX70, который продержался на конвейере до 2017 года (первой такой попыткой является младший QX55). Станет ли она более удачной?

Конечно, уже по пропорциям видно, что полноценной заменой того кроссовера QX65 не станет из-за пропорций: длинный передний свес и исчезающе малое расстояние между передней колёсной аркой и дверью достанутся новинке от родственного QX60, сделанного на переднеприводной платформе. При этом передняя часть будет полностью новой, выполненной в стилистике нового флагмана QX80. Здесь появится «двухэтажная» передняя оптика с аналогичными ходовыми огнями в виде выстроенных в ряд четырёхугольников, в то время как основные блоки фар расположены чуть ниже в бампере. Отличительной особенностью QX65 станет более покатая в задней части крыша и характерная форма бокового остекления, вызывающая ассоциации с теми самыми FX и QX70 . Корма получит оригинальные фонари несколько иной формы и со своим рисунком светодиодных огней.

Новый QX65 будет сделан на той же платформе D, что и родственный QX60, а также многие другие среднеразмерные модели Nissan и Renault последних лет. Силовые установки у паркетников также наверняка будут общими. В прошлом году семиместный кроссовер лишился атмосферного мотора V6 3.5 (299 л.с., 366 Нм) серии VQ, на смену ему пришёл 4-цилиндровый турбомотор 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, развивающий в американской версии 272 л.с. и 388 Нм. Двигатель комплектуется 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод может быть передним или полным.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

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Напомним, в прошлом году завершилось производство единственной легковой модели компании — седана Q50. А в начале этого года стало известно о решении Infiniti попрощаться с кроссоверами QX50 и QX55.