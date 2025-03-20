GAC-Honda запускает в КНР продажи нового электрического кроссовера Honda P7

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Совместное предприятие GAC-Honda выводит на китайский рынок новый электрокроссовер Honda P7. Продажи начнутся 26 марта 2025 года.

Honda P7 – это полностью электрический паркетник. По размерам он близок Porsche Macan: 4750×1930×1625 мм при колесной базе 2930 мм.

Автомобиль получил трехспицевый руль, цифровую приборную панель, мультимедиа с 12,8-дюймовым экраном и дисплеи для трансляции изображения с камер заднего вида.

Электрокар будет доступен в двух версиях: заднеприводной с мотором на 268 л.с. и полноприводной с двумя двигателями общей мощностью до 469 л.с. В обоих случаях установлена батарея CATL емкостью 89,9 кВт·ч, обеспечивающая запас хода 650 км для заднего привода и 620 км для полного (по циклу CLTC).

Стоимость новинки пока не раскрывается.

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