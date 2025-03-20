В России спрогнозировали рекордное падение продаж авто

Продажи новых автомобилей в России в 2025 году могут снизиться на 40% в годовом выражении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора агентства «Автостат» Сергея Целикова.

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«Продажи новых легковых автомобилей в России за первую половину марта составили чуть больше 40 тыс. штук. По итогам месяца, показатель несколько превысит 80 тыс. штук. Это примерно на 2,6% больше провального по продажам февраля и, вероятно, на 10% ниже января. А в годовом выражении рынок может сократиться на 40%», - сказал Целиков.

При этом, по словам эксперта, первый квартал будет ниже прошлогоднего примерно на четверть.

Негативную тенденцию Целиков связывает с тем, что россияне ждут более выгодных предложений из-за затоваривания складов автодилеров. Кроме того, укрепляется рубль, а также появилась информация о возвращении ушедших из РФ брендов.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

По итогам февраля 2025 года Haval Jolion стал самым популярным кроссовером на российском автомобильном рынке. Всего было продано за последний месяц зимы 3,77 тыс. машин.

На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в прошлом месяце выбрали 3,6 тыс. россиян. Третье место занимает Lada Niva Travel (2,77 тыс. ед.).

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