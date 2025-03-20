В РФ выставили на продажу уникальный ЗИМ академика Курчатова

В России выставили на продажу уникальный ЗИМ академика Курчатова: очень дорого
"Российской газете" в ходе мониторинга классифадов удалось обнаружить в продаже редкий представительский автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ с пробегом 10 000 км. Владелец просит за свою машину немалые 8,9 миллиона рублей.
По словам столичного продавца, уникальный лимузин ранее принадлежал известному советскому академику Игорю Васильевичу Курчатову, создателю советской атомной бомбы.
Машина 1955 года выпуска окрашена в красивый зелено-фиолетовый цвет- хамелеон, салон выполнен в светлых тонах, сидения обиты кожей бежевого цвета. Кузов ретрокара покрыт множеством хромированных элементов. Под капотом авто расположен рядный шестицилиндровый карбюраторный мотор объемом 3,5 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач - механическая. Привод - задний.
ГАЗ-12 ЗИМ выпускался в СССР с 1949 по 1959 года и являлся первой представительской моделью Горьковского завода. Всего с конвейера сошло около 22 тысяч экземпляров.
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