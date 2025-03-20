В РФ выставили на продажу уникальный ЗИМ академика Курчатова

"Российской газете" в ходе мониторинга классифадов удалось обнаружить в продаже редкий представительский автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ с пробегом 10 000 км. Владелец просит за свою машину немалые 8,9 миллиона рублей.

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По словам столичного продавца, уникальный лимузин ранее принадлежал известному советскому академику Игорю Васильевичу Курчатову, создателю советской атомной бомбы.

Машина 1955 года выпуска окрашена в красивый зелено-фиолетовый цвет- хамелеон, салон выполнен в светлых тонах, сидения обиты кожей бежевого цвета. Кузов ретрокара покрыт множеством хромированных элементов. Под капотом авто расположен рядный шестицилиндровый карбюраторный мотор объемом 3,5 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач - механическая. Привод - задний.

ГАЗ-12 ЗИМ выпускался в СССР с 1949 по 1959 года и являлся первой представительской моделью Горьковского завода. Всего с конвейера сошло около 22 тысяч экземпляров.

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