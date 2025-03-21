УАЗ выпустит новый семиместный внедорожник в следующем году

В 2026 году компания «Соллерс» и Ульяновский автозавод выпустят новый рамный внедорожник. Об этом сообщил руководитель центра продуктового развития «Соллерс» Михаил Гурьянов. Вместе с запуском серийного производства новинку в следующем году поставят в автосалоны. Помимо рамной конструкции модель получит семиместную компоновку салона, а также 200-сильный турбомотор. Ожидается, что в основу внедорожника ляжет китайский пикап.

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По словам Гурьянова, в ближайшее время специалисты проведут ускоренные дорожные испытания внедорожника, по результатам которых внесут доработки в конструкционные особенности модели. Вместе с тем инженеры продолжают подготовку к запуску серийного производства автомобиля, которое наладят на индустриальной площадке в Ульяновске.

В течение нынешнего года компания «Соллерс» инвестирует более четырех миллиардов рублей в запуск производства нового внедорожника. Технические подробности известны следующие: двухлитровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил, восьмидиапазонный «автомат» и система полного привода. Кроме того, генеральный директор УАЗа Алексей Спирин сообщал, что автомобиль, который построят на платформе китайского пикапа, получит семиместную компоновку салона.

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В конце февраля стало известно, что на площадке УАЗа наладят производство китайского пикапа JAC J9. В будущем на территории России будут собирать минивэн бренда из Поднебесной.