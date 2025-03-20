В России разработали амфибию-хлебовоз

Инженеры Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) имени генерала Хрулева разработали плавающий хлебовоз для снабжений войск. Это следует из патента, опубликованного Федеральным институтом промышленной собственности.

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«Хлебный фургон позволяет передвигаться по дорогам общего пользования, по пересеченной местности и преодолевать естественные водные преграды при разрушении или уничтожении мостов (переправ) в ходе ведения боевых действий или вследствие природных катастроф», — говорится в патенте.

К основным преимуществам машины над существующими хлебными фургонами на шасси грузовиков относят плавающее шасси. Авторы изобретения предлагают как вариант шасси автомобиля-амфибии ГАЗ-46. В задней части машины предложили разместить теплоизолированный кузов для безопасного хранения и транспортировки продукции. Экипаж машины состоит из одного человека, что упрощает эксплуатацию транспорта.

Плавающий автомобиль ГАЗ-46 выпускали в 1950-е годы. Двухосная машина получила водонепроницаемый корпус и гребной винт для движения на плаву.

В декабре 2024 года в докладе Центра анализа мировой торговли оружием писали, что легкий плавающий танк 2С25М «Спрут-СДМ1» может быть востребован в частях Росгвардии при зачистке освобожденных территорий от диверсантов и мелких подразделений противника.