Exeed снова первый в премиальном сегменте России

Доля премиум-сегмента от общего количества продаж легковых машин составила 8,8%, что также меньше прошлогоднего показателя, когда она находилась на уровне 13,1%.

Лидирующая позиция снова принадлежит китайскому бренду Exeed, чьи продажи в последний месяц зимы составили 1 442 новых автомобиля. Этот показатель позволил марке занять первую строчку рейтинга.

Лидер января — TANK — в феврале опустился на вторую строчку с результатом 1 402 экземпляра. На третьем месте оказался LiXiang, объём реализации которого составил 692 единицы.

В пятёрку самых продаваемых автомобилей в премиальном сегменте также вошли немецкие BMW (593 единицы) и Mercedes-Benz (430).

Ранее дилеры рассказали, что ожидают рекордного падения продаж автомобилей. В первой половине марта традиционного для начала весны роста спроса на новые легковые автомобили не произошло. По мнению экспертов, связано это с тем, что покупатели решили отложить покупку машин до наступления более стабильной экономической ситуации. Тем не менее, не исключено, что российский авторынок по итогам месяца обвалится сразу на 40%.