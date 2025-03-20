Прошла премьера обновленного кроссовера Renault Espace

Renault Espace, ставшего в пятом поколении кроссовером, обновили спустя два года после глобального дебюта.

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Внешне кроссовер отличается от предшественника передней частью, позаимствованной у Renault Rafale. "Корма" получила рестайлинговые фонари, а в палитре цветов для кузова появился новый - металлик Baltic Blue Grey.

Крупное нововведение - электрохромная панорамная крыша Solarbay площадью почти 2 "квадрата". Ещё одна "фича" - встроенная в левую лобовую стойку камера распознавания лица: после идентификации активируются заданные настройки радио, положения руля, сидений и так далее.

Салон остался прежним внешне, но улучшены звукоизоляция, профили сидений, обивка, расширена гамма цветовых вариантов, обновлена мультимедиа.

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Гибридная силовая установка E-Tech была оптимизирована для соответствия новым требования "Euro 6 Bis", но мощность осталась прежней - 200 л.с. Ожидаемый расход - около 4,8 литра на 100 км.

Когда начнутся продажи новинки, в компании не уточнили.