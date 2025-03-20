Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сократил объемы производства Lada Aura, сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

АвтоВАЗ сократил объемы производства автомобилей Lada Aura. Последние недели сборка производится, но уже не каждый день, ранее суточный план выпуска предусматривал выпуск 30 автомобилей ежедневно.

Отмечается, что сама линия сборки автомобилей Lada Vesta работает с недозагрузкой по мощности, производится порядка 20 машин в час при двух сменном режиме работы, итого 320 автомобилей за сутки.

В прошлом году были планы у руководства автозавода поднять производительность линии до 52 товарных автомобилей в час, но спрос на рынке продаж внес свои коррективы, говорится в сообщении паблика.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября 2024 года.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

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