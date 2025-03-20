Обновленный Haval Raptor попал на фото

За рулем

«Китайские автомобили»: Минпром КНР рассекретил рестайлинговый Haval Raptor

Обновленный Haval Raptor показали на фото
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Министерство промышленности Китая опубликовало обновленные изображения гибридного кроссовера Haval Raptor, подтверждая скорый выход модели на китайский рынок.

Рестайлинговая версия получила прямоугольные фары вместо предыдущих круглых, переработанную решетку радиатора и логотип GWM (Great Wall Motor) на задней двери вместо прежнего Haval.

Последнее изменение может указывать на планы экспорта модели, аналогичные изменения были ранее замечены на Haval H6 GT, продающемся в Австралии и Казахстане.

Размеры обновленного Haval Raptor составляют: длина – 4680 мм (с запасным колесом на двери багажника) или 4800 мм (без него), ширина – 1950 мм, высота – 1822 мм (с базовой подвеской) или 1843 мм (с приподнятой подвеской), колесная база – 2738 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет от 2055 до 2135 кг, полная масса – от 2480 до 2560 кг. Углы въезда и съезда составляют 24 и 30 градусов (при базовой подвеске) или 25 и 32 градуса (при приподнятой подвеске).

Обновленный Haval Raptor оснащен гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. (115 кВт).

Предыдущая версия модели сочетала 1,5-литровый ДВС мощностью 167 л.с. с двумя электромоторами, обеспечивая общую мощность в 299 л.с. и суммарный крутящий момент 750 Нм.

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На китайском рынке текущая версия Haval Raptor предлагается в 4 версиях по цене от 165,8 до 192,8 тыс. юаней (примерно 1,93–2,2 млн рублей).