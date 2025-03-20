Обновленный Haval Raptor показали на фото

«Китайские автомобили»: Минпром КНР рассекретил рестайлинговый Haval Raptor

Министерство промышленности Китая опубликовало обновленные изображения гибридного кроссовера Haval Raptor, подтверждая скорый выход модели на китайский рынок.

Рестайлинговая версия получила прямоугольные фары вместо предыдущих круглых, переработанную решетку радиатора и логотип GWM (Great Wall Motor) на задней двери вместо прежнего Haval.

Последнее изменение может указывать на планы экспорта модели, аналогичные изменения были ранее замечены на Haval H6 GT, продающемся в Австралии и Казахстане.

Размеры обновленного Haval Raptor составляют: длина – 4680 мм (с запасным колесом на двери багажника) или 4800 мм (без него), ширина – 1950 мм, высота – 1822 мм (с базовой подвеской) или 1843 мм (с приподнятой подвеской), колесная база – 2738 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет от 2055 до 2135 кг, полная масса – от 2480 до 2560 кг. Углы въезда и съезда составляют 24 и 30 градусов (при базовой подвеске) или 25 и 32 градуса (при приподнятой подвеске).

Обновленный Haval Raptor оснащен гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. (115 кВт).

Предыдущая версия модели сочетала 1,5-литровый ДВС мощностью 167 л.с. с двумя электромоторами, обеспечивая общую мощность в 299 л.с. и суммарный крутящий момент 750 Нм.

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На китайском рынке текущая версия Haval Raptor предлагается в 4 версиях по цене от 165,8 до 192,8 тыс. юаней (примерно 1,93–2,2 млн рублей).