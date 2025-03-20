Многодетным не будут снижать расходы при ввозе машин

Минпромторг не поддержал компенсацию многодетным пошлины при ввозе машины. Ведомство считает поддержку инициативы нецелесообразной, говорится в официальном ответе на письмо главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

В министерстве отметили, что предоставление льгот по уплате таможенных платежей в индивидуальном порядке не предусмотрено правом ЕАЭС и российским законодательством о таможенном регулировании. Тем более, в настоящее время существующих льгот в отношении товаров, ввозимых для личного пользования, достаточно.

Парламентарий заявил, что сейчас многодетной семье невозможно в России купить семиместный, «рационально укомплектованный и комфортный автомобиль практически невозможно». При этом таможенные платежи могут составлять до половины от общей суммы расходов на покупку и транспортировку автомобиля.

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