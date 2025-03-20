Многодетным не будут снижать расходы при ввозе машин

Многодетным не светит снижение расходов при ввозе машины
Минпромторг не поддержал компенсацию многодетным пошлины при ввозе машины. Ведомство считает поддержку инициативы нецелесообразной, говорится в официальном ответе на письмо главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
В министерстве отметили, что предоставление льгот по уплате таможенных платежей в индивидуальном порядке не предусмотрено правом ЕАЭС и российским законодательством о таможенном регулировании. Тем более, в настоящее время существующих льгот в отношении товаров, ввозимых для личного пользования, достаточно.
Парламентарий заявил, что сейчас многодетной семье невозможно в России купить семиместный, «рационально укомплектованный и комфортный автомобиль практически невозможно». При этом таможенные платежи могут составлять до половины от общей суммы расходов на покупку и транспортировку автомобиля.
«На сегодняшний день в России насчитывается порядка 2,6 миллиона многодетных семей. Это менее 2% населения страны. Если мы желаем, чтобы Россия стала страной многодетных семей, то нам следует вводить наибольшее количество всевозможных льгот для такой категории граждан и ни в коем случае не экономить на них», — заявил Леонов.