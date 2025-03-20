Peugeot Expert получил спортивную версию

Она отличается аэродинамическим обвесом, наклейками на боковинах, отделкой салона и оснащением и предлагается в двух вариантах: грузовом и пассажирском. Силовых установок тоже две — дизельная, с 2.0 BlueHDi и восьмидиапазонным автоматом, и полностью электрическая, обеспечивающая до 336 киломеров хода. Вэн будет эксклюзивно представлен в Великобритании.

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Выделяться на дороге Peugeot Expert Sport точно будет. В этом заслуга агрессивного боди-кита от родственного Vauxhall Vivaro GS и графики на боковинах в стиле лемановского болида 9X8. Кричащий цвет наклеек и спойлера называется Kryptonite — это фирменный оттенок спортивного подразделения Peugeot Sport. Помимо обвеса, вэну также достались 18-дюймовые колеса с шинами Nankang, по-спортивному оформленный салон и богатый список оснащения.

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Сиденья Expert Sport обиты искусственной кожей — она не выцветает и отличается высокой прочностью. Центральные части обтянутся перфорированным материалов, а декоративная строчка сделана нитками цвета Kryptonite. Стандартно вэн оборудован двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом, беспроводной зарядкой, «зимним» пакетом, боковыми подушками безопасности и камерой заднего вида Visiopark 180.

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Покупателям модель предложат в пассажирской версии и как фургон. Вариантов окраски кузова тоже два: Ice White либо Titanium Grey. На выбор есть дизельные версии с двигателем 2.0 BlueHDi мощностью 180 лошадиных сил и электрические, оснащенные 136-сильным мотором и батареей емкостью 75 киловатт-часов. Запас хода — 336 километров. По сути, это тот же Vivaro GS, только немного дороже. Цены на Peugeot стартуют с 41 295 фунтов стерлингов, или 4,5 миллиона рублей.