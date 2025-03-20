Tesla исключили из участников автосалона в Ванкувере

Марка из США была исключена из списка участников из-за возможных проблем с безопасностью, пояснили организаторы мероприятия. Решение было принято поспешно прямо перед стартом автошоу. Электрокары Tesla еще недавно стояли в выставочных залах, что видно на снимках, опубликованных газетой Vancouver Sun

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Организаторы автосалона в Ванкувере заверили, что предоставили Tesla возможность уйти добровольно. Однако компания этим не воспользовалась, и ее пришлось исключать принудительно буквально за сутки до открытия выставки.

Официальная причина — беспокойство о безопасности мероприятий. Автомобили, автосалоны и данные владельцев Tesla подвергаются атакам уже на протяжении нескольких недель: электрокары поджигают и расстреливают, спускают шины и портят кузова надписями. Происходит это на фоне растущей политической активности главы компании Илона Маска и торговых войн Дональда Трампа. Последний, к слову, обещал приравнять нападения на Tesla к терроризму.

Пока обошлось без жертв, но организаторы ванкуверского салона, ожидающие около 130 тысяч посетителей, решили не рисковать. При этом в выставочных залах уже были размещены Cybertruck, Model 3 и обновленная Model Y.

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Однако в действиях канадцев усмотрели и политический мотив. Якобы участие Tesla было отменено именно из-за связи Маска и Трампа, который не только вводит пошлины на канадскую продукцию, но и высказывал желание сделать Канаду 51-м штатом США.