В Москве гаишники готовят облавы на велокурьеров

Госавтоинспекция Москвы проведёт рейд на велокурьеров. В столичном управлении ГИБДД анонсировали проведение профилактического мероприятия «Велокурьер», которое будет проходить в период с 21 по 23 марта. Направлено оно будет на профилактику нарушений сотрудниками различных служб доставки, которые используют для передвижения электровелосипеды и средства индивидуальной мобильности (СИМ).

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Сообщается, что во время рейда гаишники будут проверять технику, а самим курьерам напоминать о необходимости соблюдения правил движения, в том числе на тротуарах, требования дорожных знаков и светофором, а также о рекомендациях по использованию защитной экипировки со светоотражающими элементами.

«Госавтоинспекторы регулярно проводят рейды и проверки, направленные на обеспечение соблюдения ПДД участниками дорожного движения, включая тех, кто оказывает услуги доставки. Такие меры необходимы для поддержания порядка на дорогах и предотвращения аварийных ситуаций», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве начали жёстко наказывать велокурьеров-нарушителей. Из-за постоянного роста жалоб от горожан на манеру вождения курьеров различных служб доставки, которые используют электровелосипеды, в столичном управлении Госавтоинспекции начали регулярно проводить рейды. Так, с начала года инспекторы привлекли к ответственности более 4 тысяч доставщиков за нарушения на тротуарах.

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Тем временем на сегодняшний день электрические велосипеды формально не причислены ни к какому виду транспортных средств, чем пользуются сотрудники многочисленных служб доставки. При этом работодатели не обращают внимание на опасную езду своих курьеров, к тому же большая часть техники взята в аренду, поэтому за максимальной скоростью электротранспорта никто не следит. По мнению главы Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, необходимо устранить этот законодательный пробел.