Новосибирская область стала лидером по количеству фотофиксаций ДТП

Российский союз автостраховщиков составил рейтинг регионов, жители которых наиболее активно применяют фотофиксацию данных о ДТП. Информацию об этом распространила пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

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Речь идёт об авариях, оформление которых происходит в рамках электронного европротокола, когда участники ДТП могут обойтись без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

Как сообщается, лидером среди регионов РФ по количествую фотофиксации ДТП на 1000 полисов ОСАГО по итогам 2024 года стала Новосибирская область с результатом 29,02 случаев на 1000 полисов.

На втором месте Приморский край (25,79), на третьем – Хабаровский (22,44).

В целом, топ-10 регионов РФ по использованию фотофиксации ДТП выглядит следующим образом:

Новосибирская область – 29,02 случаев на 1000 полисов ОСАГО

Приморский край – 25,79

Хабаровский край – 22,44

Ульяновская область – 16,5

Липецкая область – 12,35

Чувашская Республика – 12,35

Челябинская область – 11,65

Омская область – 9,55

Республика Башкортостан – 9,43

Республика Тыва – 8,32

Увеличение количества фотофиксаций эксперты связывают с растущей популярностью электронного европротокола среди российских автовладельцев.

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