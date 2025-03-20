Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-феврале 2025 года упали почти вдвое (на 48,8 процента, до 749,9 миллиона долларов), экспорт грузовиков за тот же период рухнул примерно в восемь раз (на 87 процентов, до 40,8 миллиона). Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает «Интерфакс».

Тренд на падение объема ввоза китайского грузового транспорта, как и в случае с легковушками, стал явным с октября прошлого года, отмечает агентство. Тогда после всплеска до рекордных 443 миллионов долларов, произошедшего в сентябре перед повышением утильсбора, объемы упали в несколько раз и больше не поднимались выше 207,2 миллиона долларов за месяц (в декабре).

При этом два года назад, спустя несколько месяцев после начала санкционного вала, стало известно, что доля китайских грузовиков на российском рынке перевалила за 50 процентов, превысив показатели ушедших из страны европейских брендов.

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В целом товарооборот между Россией и КНР в 2024 году увеличился на 1,9 процента, достигнув новой рекордной отметки в 244,81 миллиарда долларов. Темпы его роста значительно уступили уровням 2022-го и 2023-го годов, что связывают прежде всего с трудностями при трансграничных расчетах из-за усилившегося в прошлом году санкционного давления американцев, инициированного администрацией Джо Байдена.