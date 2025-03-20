АвтоВАЗ ответил на слухи о производстве Lada Aura

В сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ сократил объёмы производства Lada Aura.

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На заводе "Российской газете" прокомментировали ситуацию.

"Слухи. Автомобили в производстве и в дилерской сети. АвтоВАЗ строго следует производственному плану на 2025", - сообщили в пресс-службе.

Ранее "РГ" писала, что спрос на Lada Aura растёт, причём седан интересен розничным клиентов, на которых приходится две три от общего спроса.

Купить Lada Aura можно начиная с декабря 2024 года. Автомобиль представлен в двух комплектациях по цене от 2,6 до 2,8 млн рублей.