АвтоВАЗ ответил на слухи о производстве Lada Aura
В сети появилась информация о том, что АвтоВАЗ сократил объёмы производства Lada Aura.
На заводе "Российской газете" прокомментировали ситуацию.
"Слухи. Автомобили в производстве и в дилерской сети. АвтоВАЗ строго следует производственному плану на 2025", - сообщили в пресс-службе.
Ранее "РГ" писала, что спрос на Lada Aura растёт, причём седан интересен розничным клиентов, на которых приходится две три от общего спроса.
Купить Lada Aura можно начиная с декабря 2024 года. Автомобиль представлен в двух комплектациях по цене от 2,6 до 2,8 млн рублей.