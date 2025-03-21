Bugatti Tourbillon получил пакет доработок на 240 тысяч долларов

Гиперкар Bugatti Tourbillon получил пакет доработок за 240 тысяч долларов. Набор Équipe Pur Sang улучшает аэродинамику и добавляется облику выразительности, хотя у машины за 3,8 миллиона евро с этим проблем и так быть не должно.

© Motor.ru

Компания Bugatti начала предлагать покупателям нового Tourbillon обширную программу персонализации. Им доступен выбор из 23 новых цветов кузова, 20 вариантов кожи, 10 алькантары и семи напольных ковриков. Но вишенкой на торте будет пакет Équipe Pur Sang (в переводе с французского — «Чистокровная команда») стоимостью 240 тысяч долларов. Он должен усилить и без того внушительный облик «Турбийона» и подчеркнуть его незаурядные характеристики.

© Bugatti

© Bugatti

В набор войдут передний сплиттер и антикрыло с улучшающими аэродинамику торцевыми пластинами. Дополнять их будут грозного вида задний диффузор, восьмиствольный выхлоп и новые колеса диаметром 20 дюймов спереди и 21 сзади. Их делают по уникальному техпроцессу, причем длинные и тонкие спицы не только визуально увеличивают размер, но и снижают турбулентность в арках, а также на 8% улучшают ток воздуха к заднему радиатору. В салоне — оригинальная отделка и кресла Performance, которые вне пакета идут как опция.

© Bugatti

© Bugatti

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По технике изменений не заявлено, поэтому двигатель здесь прежний — V16 8.3 от Cosworth, развивающий 1000 лошадиных сил и 900 Нм. Ему помогают три электромотора, так что пиковая отдача составляет 1800 лошадиных сил, что позволяет Bugatti Tourbillon разгоняться с места до 100 километров в час за две секунды. Тираж гиперкара — 250 экземпляров, цена — от 3,8 миллиона евро.