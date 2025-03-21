В РФ начнут производить силовые модули для зарядки авто

В России запустят производство силовых модулей для зарядки электромобилей на российских комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики России.

© Вести Подмосковья

Группа компаний «Элемент» планирует запустить серийное производство силовых модулей собственной разработки с использованием отечественной компонентной базы. До конца текущего года будет выпущена первая партия на тысячу единиц. В следующем году объем производства планируют увеличить до 10-15 тысяч модулей в год.

На данный момент наблюдается дефицит быстрых зарядных станций — 3,8 тысячи при почти 60 тысячах электромобилей, зарегистрированных на начало года.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Для развития инфраструктуры Правительство РФ запустило программу субсидирования установки быстрых ЭЗС, соответствующих требованиям к локализации. При их сборке будут использовать российские комплектующие.