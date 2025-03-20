В Санкт-Петербурге продают 20-летнюю «Волгу» с двигателем Toyota

Под капотом отечественного автомобиля разместили 2,7-литровый мотор серии 3RZ-FE, отдача которого составляет 152 лошадиные силы. Кроме того, в конструкции машины применили японскую автоматическую коробку передач. В списке опций присутствует кондиционер.

© Motor.ru

Необычную «Волгу» построили специалисты одного из предприятий Нижнего Новгорода, которые занимались переоборудованием ГАЗ-3102, 3110 и 3111. Инженеры устанавливали в отечественные машины технические агрегаты от иномарок. Чаще всего под капотами «Волг» размещали японские двигатели.

Большинство подобных автомобилей переделывали кустарно, поэтому поставить на учет в ГИБДД такие модели было практически невозможно. Однако представленный экземпляр переоборудовали легальным способом, о чем свидетельствует табличка с номером двигателя под капотом. Приобрести «Волгу» с агрегатами Toyota можно за 1,2 миллиона рублей.

В октябре прошлого года в России продавали «Волгу», оборудованную восьмицилиндровым двигателем и автоматической трансмиссией. По словам продавца, автомобиль принадлежал советским спецслужбам.