Концерн ZF Group терпит миллиардные убытки

Германия — страна автомобилестроения. После многих лет экстремальной прибыли автопроизводители переживают настоящее финансовое бедствие — все немецкие компании сообщили о её снижении по итогам 2024 года, сообщает портал 110km.ru.

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Европейская автомобильная промышленность, следовательно, немецкие производители и их поставщики находятся под давлением растущей конкуренции со стороны Китая и американской Tesla. Кроме того, падает спрос на машины в целом, особенно, на электрокары, на которые делались большие ставки.

В прошлом году выручка концерна ZF составила 41,4 миллиарда евро, что почти на 11% или 5,2 миллиарда евро меньше, чем годом ранее. Скорректированная операционная прибыль составила около 1,5 миллиарда евро, что почти на 900 миллионов евро меньше, чем в 2023 году.

Основными причинами убытков стали отчисления на реструктуризацию в размере 600 миллионов евро и выплаты по процентам на сумму около 500 миллионов из-за роста долговой нагрузки с 9,9 до 10,5 миллиарда евро. Кроме того, компания списала 663 миллиона евро на предыдущие поглощения. При этом концерн выделил более 40 миллионов евро на выплату дивидендов акционерам, но рядовые сотрудники годовой бонус не получат — «из-за сложной финансовой ситуации».

В ближайшие планах ZF — сокращение 14 тысяч рабочих мест в Германии. На начало 2025 года в компании по всему миру работало 161 631 человек, что примерно на 4% меньше, чем в предыдущем году. В Германии на данный момент работает чуть больше 52 тысяч сотрудников.

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В концерне понимают, что в этом году ожидать улучшения ситуации не стоит, но работа будет, и это главное. Ожидаемая выручка по итогам текущего года — в пределах чуть более 40 миллиардов евро.