Проезд по трассе в Бурятии оказался заблокирован

Обильный снегопад спровоцировал пробку на одной из трасс в республике Бурятия. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

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В публикации отмечается, что речь идет об автомобильной дороге Северобайкальск — Кичера — Ангоя. Здесь образовалось «снежное месиво», и теперь ни у одной из машин нет шанса на то, чтобы проехать.

«Несколько междугородних автобусов сняты с маршрута», — подчеркнули журналисты.

Из материала следует, что ситуацию на трассе усугубила грузовая машина. Водитель фуры не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перекрыло дорогу для других автомобилей.

На этом фоне профильные службы рекомендовали гражданам отказаться от поездок по данной местности в ближайшее время. В противном случае автовладельцы рискуют надолго «застрять» на этой трассе.

20 марта на дороге Бетонка — Черново во Владимирской области произошла авария с участием школьного автобуса и трех легковых машин. В региональном управлении министерства внутренних дел РФ рассказали, что один из автомобилей выехал на встречную полосу, спровоцировав столкновение.

В результате ДТП пострадала женщина, находившаяся за рулем выехавшей на встречную полосу машины. При этом в ведомстве подчеркнули, что в салоне школьного автобуса в момент аварии находился только водитель.

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