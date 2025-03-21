Aito обновила кроссоверы M5 и M9

С брендом Aito, созданным IT-гигантом Huawei и Seres (входит в концерн Dongfeng), россияне знакомы. В 2023 году эти китайские гибриды и электрокары начали возить к нам по параллельному импорту, а в 2024 году об эксклюзивных поставках с Seres договорилась компания «МБ Рус», бывший импортер Mercedes-Benz. С того момента на российском рынке были представлены в том числе кроссоверы M5 и M9, и именно они и обновились на днях в Китае.

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Aito M5 и M9 2025 года дебютировали с пересмотренными комплектациями. Так, у M5 появилось новое исполнение Ultra стоимостью 229,8 тысячи юаней (2,6 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня), а у M9 изменилось оснащение семи версий. «Старший» кроссовер нового модельного года можно купить в Китае за 469,8−569,8 тысячи юаней (5,3−6,5 миллиона рублей).

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«Младший» M5 Ultra отличается от прочих комплектаций внешне: у него красные тормозные суппорты, а хромированный декор на кузове заменен на черный. Кроме того, для этого исполнения предложены два эксклюзивных цвета кузова, фиолетовый и молочный, и новые варианты отделки салона.

Есть изменения и по части техники. Помимо прочего, кроссоверу улучшили лидар, добавили миллиметровый радар, внедрили системы предотвращения столкновений во всех направлениях и автоматического аварийного рулевого управления, пишет портал «Китайские автомобили». Кроме того, появились проводная зарядка мощностью 100 Вт и новая оттоманка для ног переднего пассажира.

© Aito

© Aito

Aito M9 2025 модельного года внешне отличает новый красный цвет кузова в сочетании с бежевой крышей и 21-дюймовые колесные диски. Инженеры пересмотрели конструкцию водительского кресла, оборудовав его выдвижной подушкой с электрорегулировками, доработали качество отображения проекции на лобовое стекло, модернизировали климат-контроль.

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И M5, и M9 по-прежнему доступны в Китае с гибридными и полностью электрическими силовыми установками. В России можно купить гибридный M5 2023 года выпуска, он стоит с учетом скидок 4−5,6 миллиона рублей. M9 2024 года обойдется примерно в 10 миллионов рублей.