В Ленинградской области продают редкий Mercedes W123

В Ленинградской области продают седан Mercedes-Benz W123 за 750 тысяч рублей

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Mercedes-Benz W123 – один из самых массовых автомобилей марки, выпущенных с 1975 по 1986 год в количестве 2 774 264 экземпляра. В СССР он был символом высокого качества и функциональности.

Сначала эту машину могли себе позволить только иностранцы, но позже она стала доступной для более широкого круга водителей.

Предшественник современного E-класса славится улучшенной системой пассивной безопасности. В 1988 году W123 упал с серпантина на скалу, при этом водитель Кристофер Уайт остался жив. Mercedes-Benz использовал этот случай в рекламном ролике с лозунгом «Сконструирована как ни одна другая машина в мире».

W123 неоднократно появлялся в кино, например в фильме «Зимняя вишня» (1985) и сериале «Метод» с Константином Хабенским.

Экземпляр, выставленный на продажу, оценивается в 750 000 рублей – столько же стоит новая Lada Granta в комплектации Standard. Автомобиль оснащен 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 136 л.с., который разгоняет машину до 175 км/ч и позволяет ускоряться до 100 км/ч за 12,3 секунды.

Внешность W123 отличают немецкое качество и внимание к деталям: большие колесные арки, вытянутая передняя часть, выразительная решетка радиатора с горизонтальными прутьями и хромированные бамперы.

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Салон автомобиля комфортабельный и элегантный: кожаные и тканевые сиденья с усиленной боковой поддержкой, дубовые вставки, крупное рулевое колесо и качественный ковролин. Темно-бежевый интерьер гармонично сочетается с болотно-зеленым кузовом.