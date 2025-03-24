В поисках идеала: новый тюнинг
Казалось бы, счастливым обладателям самых быстрых суперкаров, очень мощных премиальных кроссоверов или проходимых брутальных вездеходов грех жаловаться на способности этих автомобилей. Однако такие люди не привыкли ограничивать себя, а удовлетворить их нестандартные запросы всегда готовы многочисленные тюнеры. К примеру, только недавно яркие проекты появились у нескольких знаменитых ателье из разных стран. В перечне новинок последних месяцев — доработанные модели автомобильных компаний из Соединённых Штатов Америки, Германии, Японии и Великобритании.