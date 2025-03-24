В поисках идеала: новый тюнинг

Motor.ru
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Hennessey Super Venom. В Hennessey Performance поработали над Ford Mustang. За основу могут взять модификацию Dark Horse или GT. Пятилитровую «восьмёрку» Coyote снабдят приводным нагнетателем, а также особыми впуском, топливными форсунками, насосами и софтом.
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Hennessey Super Venom. В Hennessey Performance поработали над Ford Mustang. За основу могут взять модификацию Dark Horse или GT. Пятилитровую «восьмёрку» Coyote снабдят приводным нагнетателем, а также особыми впуском, топливными форсунками, насосами и софтом. 
© Motor.ru
В итоге отдача увеличится с 507 лошадиных сил и 567 Нм до 862 сил и 881 Нм. Обвес VenomAero состоит из углепластиковых сплиттера спереди, воздуховода на капоте, боковых юбок, «жабр» в крыльях, спойлера и антикрыла сзади.
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В итоге отдача увеличится с 507 лошадиных сил и 567 Нм до 862 сил и 881 Нм. Обвес VenomAero состоит из углепластиковых сплиттера спереди, воздуховода на капоте, боковых юбок, «жабр» в крыльях, спойлера и антикрыла сзади. 
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Ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) занимает у фастбека 3,2 секунды (минус полсекунды), а на квотере машина показывает 10,9 секунды против 12 в стоке.
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Ускорение до 60 миль в час (96,6 километра в час) занимает у фастбека 3,2 секунды (минус полсекунды), а на квотере машина показывает 10,9 секунды против 12 в стоке. 
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Для отделки интерьера используют кожу и алькантару. Клиент сможет дополнить стандартную окраску одной из трёх ливрей — чёрной, серебристой или красной. «91» — намёк на год создания ателье и на тираж новинки.
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Для отделки интерьера используют кожу и алькантару. Клиент сможет дополнить стандартную окраску одной из трёх ливрей — чёрной, серебристой или красной. «91» — намёк на год создания ателье и на тираж новинки. 
© Motor.ru

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Manhart TR 950. В руки тюнеров попал Porsche 911 GT2 RS поколения 991, ставший мощнейшей серийной версией модели за всё время её существования. В стандарте отдача оппозитной «битурбошестёрки» 3.8 составляет 700 лошадиных сил и 750 Нм.
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Manhart TR 950. В руки тюнеров попал Porsche 911 GT2 RS поколения 991, ставший мощнейшей серийной версией модели за всё время её существования. В стандарте отдача оппозитной «битурбошестёрки» 3.8 составляет 700 лошадиных сил и 750 Нм. 
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Стоковая машина может ускориться до ста за 2,8 секунды и набрать 340 километров в час. В ателье её оснастили турбокомпрессорами TTH, особыми коллектором и выпуском. В результате мотор выдаёт уже 966 сил и 1050 Нм.
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Стоковая машина может ускориться до ста за 2,8 секунды и набрать 340 километров в час. В ателье её оснастили турбокомпрессорами TTH, особыми коллектором и выпуском. В результате мотор выдаёт уже 966 сил и 1050 Нм. 
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Из-за этого пришлось усилить «робот» PDK и изменить алгоритм его работы. Также автомобиль снабдили винтовыми стойками Manthey-KW и разноразмерными колёсами в покрышках Continental SportContact 7.
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Из-за этого пришлось усилить «робот» PDK и изменить алгоритм его работы. Также автомобиль снабдили винтовыми стойками Manthey-KW и разноразмерными колёсами в покрышках Continental SportContact 7. 
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Тормоза стандартные — углерод-керамические. Внешность дополнена сплиттером спереди, канардами, накладками на пороги и диффузором сзади: все компоненты изготовлены из углеволокна.
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Тормоза стандартные — углерод-керамические. Внешность дополнена сплиттером спереди, канардами, накладками на пороги и диффузором сзади: все компоненты изготовлены из углеволокна. 
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Toyota Land Cruiser Prado AT37. Над внедорожником нового поколения поработали в Arctic Trucks.
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Toyota Land Cruiser Prado AT37. Над внедорожником нового поколения поработали в Arctic Trucks. 
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Его снабдили широкофюзеляжным обвесом из десятка элементов, кастомной подвеской, коваными 17-дюймовыми колёсами в «грязевых» покрышках BFGoodrich внешним диаметром 37 дюймов и новым декором в интерьере.
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Его снабдили широкофюзеляжным обвесом из десятка элементов, кастомной подвеской, коваными 17-дюймовыми колёсами в «грязевых» покрышках BFGoodrich внешним диаметром 37 дюймов и новым декором в интерьере. 
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Колея стала шире, а арки — массивнее. Также добавились подножки из алюминия, прочные брызговики и скрытый фаркоп. Подвеска регулируется, пружины и амортизаторы заменены, а ещё предусмотрены койловеры.
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Колея стала шире, а арки — массивнее. Также добавились подножки из алюминия, прочные брызговики и скрытый фаркоп. Подвеска регулируется, пружины и амортизаторы заменены, а ещё предусмотрены койловеры. 
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Создатели уверяют, что колёсная база удлинена, но речь наверняка идёт о смещении заднего моста на несколько миллиметров. Набор предложат на европейских, североамериканских, африканских и ближневосточных рынках, а продаваться доработанные машины будут в дилерских центрах Toyota.
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Создатели уверяют, что колёсная база удлинена, но речь наверняка идёт о смещении заднего моста на несколько миллиметров. Набор предложат на европейских, североамериканских, африканских и ближневосточных рынках, а продаваться доработанные машины будут в дилерских центрах Toyota. 
© Motor.ru
Mansory Rolls-Royce Cullinan. Обновлённую версию кроссовера модифицировали в одном из самых эпатажных ателье. Отдача увеличилась до 720 лошадиных сил и 1050 Нм, время ускорения до ста сократилось с 4,9 до 4,8 секунды.
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Mansory Rolls-Royce Cullinan. Обновлённую версию кроссовера модифицировали в одном из самых эпатажных ателье. Отдача увеличилась до 720 лошадиных сил и 1050 Нм, время ускорения до ста сократилось с 4,9 до 4,8 секунды. 
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Серьёзнее всего изменён передок. Светодиодные полосы разместились ещё и на боковых воздухозаборниках. Все решётки в бампере подсвечиваются, новый капот сделан из композитов.
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Серьёзнее всего изменён передок. Светодиодные полосы разместились ещё и на боковых воздухозаборниках. Все решётки в бампере подсвечиваются, новый капот сделан из композитов. 
© Motor.ru

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Предусмотрено обилие углепластика, доступен выбор из двух вариантов выхлопа — с парой патрубков по центру или с четырьмя разнесёнными по бокам с дополнительной накладкой. Вместо колёс диаметром 23 дюйма установлены 24-дюймовые кованые FD.15 в покрышках размерностью 295/30.
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Предусмотрено обилие углепластика, доступен выбор из двух вариантов выхлопа — с парой патрубков по центру или с четырьмя разнесёнными по бокам с дополнительной накладкой. Вместо колёс диаметром 23 дюйма установлены 24-дюймовые кованые FD.15 в покрышках размерностью 295/30. 
© Motor.ru
Также изменена форма порогов и накладок на арки. Интерьер отделан дорогой кожей и снабжён углеволоконным декором под глянцевым лаком. Однако это только один из возможных видов оформления.
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Также изменена форма порогов и накладок на арки. Интерьер отделан дорогой кожей и снабжён углеволоконным декором под глянцевым лаком. Однако это только один из возможных видов оформления. 
© Motor.ru
ABT SQ8. В ABT Sportsline доработали рестайлинговый Audi SQ8. Новые блок управления ABT Power R и интеркулер позволили снять с четырёхлитрового битурбодвигателя 700 лошадиных сил и 870 Нм.
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ABT SQ8. В ABT Sportsline доработали рестайлинговый Audi SQ8. Новые блок управления ABT Power R и интеркулер позволили снять с четырёхлитрового битурбодвигателя 700 лошадиных сил и 870 Нм. 
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За уменьшение клиренса в обычных ситуациях отвечает контроллер ABT Level Control, но сохраняется работоспособность лифта подвески и режима Offroad.
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За уменьшение клиренса в обычных ситуациях отвечает контроллер ABT Level Control, но сохраняется работоспособность лифта подвески и режима Offroad. 
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С пресетом Comfort автомобиль станет ниже стандартного на 25 миллиметров, с Dynamic — ещё на 15, а на дополнительные 10 миллиметров он приседает с настройкой Coffee Mode, которая работает на скорости до пяти километров в час.
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С пресетом Comfort автомобиль станет ниже стандартного на 25 миллиметров, с Dynamic — ещё на 15, а на дополнительные 10 миллиметров он приседает с настройкой Coffee Mode, которая работает на скорости до пяти километров в час. 
© Motor.ru

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Также предложены новые аэродинамические детали, 23-дюймовые колёса и более крупные наконечники выхлопных патрубков.
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Также предложены новые аэродинамические детали, 23-дюймовые колёса и более крупные наконечники выхлопных патрубков. 
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Казалось бы, счастливым обладателям самых быстрых суперкаров, очень мощных премиальных кроссоверов или проходимых брутальных вездеходов грех жаловаться на способности этих автомобилей. Однако такие люди не привыкли ограничивать себя, а удовлетворить их нестандартные запросы всегда готовы многочисленные тюнеры. К примеру, только недавно яркие проекты появились у нескольких знаменитых ателье из разных стран. В перечне новинок последних месяцев — доработанные модели автомобильных компаний из Соединённых Штатов Америки, Германии, Японии и Великобритании.