В Москве полицейский рукой пробил лобовое стекло для задержания пьяного водителя

Сотрудник полиции рукой пробил лобовое стекло автомобиля, чтобы задержать нетрезвого водителя, сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва". Инцидент произошел на улице Народного ополчения. "Все произошло еще 16 марта: патруль увидел пьяного мужчину, за это ему грозил административный протокол, но житель попытался избежать наказания. Он прыгнул в свой автомобиль и хотел уехать, тогда на капот машины заскочил полицейский и стал рукой разбивать лобовое стекло", - говорится в сообщении канала. В отношении водителя возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. До этого закладчики прокатили полицейского на капоте во время задержания и попали в ДТП. Инцидент произошел в Новомосковске. Выяснив, что мужчина и женщина, предположительно, занимаются распространением запрещенных веществ, полицейские попытались их задержать. Пара передвигалась на машине. Водитель отказался выполнять требования сотрудников МВД и попытался скрыться. Однако один из полицейских запрыгнул на капот, его избили. В результате мужчина за рулем не справился с управлением и попал в ДТП.