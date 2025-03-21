На АвтоВАЗе опровергли проблемы с Aura и Iskra

На Волжском автозаводе решили «успокоить волнение по поводу двух бурь в стакане», а также заявили, что не всем слухам относительно предприятия стоит верить. Как сообщил Quto.ru глава пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский, руководство марки не планирует пересмотр объёма выпуска флагманского семейства машин, также он заявил, что слухи о проблемах с безопасностью новейшей «Искры» — не более чем фейк.

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«Вокруг АвтоВАЗа всегда существует альтернативный мир, у которого, как ни странно, есть портал в мир реальности через нескольких медиумов. Обычно их называют “бывшими инженерами АвтоВАЗа” и “близкими пабликами”», — сообщил представитель автозавода.

По словам главы пресс-службы, информация о сокращении объёмов выпуска флагманской Lada Aura не соответствует действительности. Он подчеркнул, что информация не подкреплена никакими базовыми фактами в виде производственного плана тольяттинского автогиганта на месяц, квартал или год.

Ильинский подчеркнул, что на заводе не детализируют свой план заранее, а «отчитываются по факту за периоды» от одного месяца до года.

«Продолжающееся сокращение спроса и существенные запасы готовых автомобилей касаются большинства сегментов рынка и большинства марок. Эту ситуацию мы прогнозировали осенью 2024 года и составили по-модельный производственный план 2025 года, одобренный Советом директоров, исходя и из этих вводных. Но разве может “паблик” ошибаться», — сообщил эксперт.

Кроме того, фейком он назвал слухи о возможных проблемах с подушками безопасности на бюджетном семействе Lada Iskra, производство которого начнётся в ближайшее время.

Ильинский напомнил, что создание нового автомобиля — процесс не быстрый, время нужно, в том числе, чтобы научить машину правильно ездить и быть безопасной, причём все системы и компоненты контролируются отдельно.

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