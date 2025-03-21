Россияне стали хуже покупать легковые машины с пробегом

В марочном рейтинге лидер неизменный — отечественная Lada, объём продаж которой в последний месяц зимы составил 106 тысяч единиц. Остальные бренды не смогли преодолеть порог в 50 тысяч автомобилей.

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Оказавшаяся на второй позиции японская Toyota, была куплено 39 100 раз. Далее идут корейские Kia (21 100 единиц) и Hyundai (20 700). Японский Nissan замыкает пятёрку (17 400).

В годовом сравнении рост продаж отмечен только у Lada — на 4,3%. Наибольшее снижение среди первой десятки самых продаваемых в России брендов на вторичном рынке зафиксировано у Honda — на 10,9%.

В модельном рейтинге самой популярной моделью остаётся Lada 2107, продажи которой составили 9 800 единиц.

На второй позиции расположилась Lada 2114 «Самара-2» (8 400 единиц). Далее идут Kia Rio (7 700), Hyundai Solaris (7 600), а также Lada 4x4 и Lada 2170 «Приора», продажи которых в феврале составили одинаковые 7 400 единиц.

Относительно января все модели первой десятки показывают снижение, самое значительное при этом отмечается у Toyota Camry — на 8,6%. Наибольший рост зафиксирован у Lada Granta — на 10,9%, а падение — у Lada 2114 (на 9%).

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Таким образом, за два месяца текущего года в России было продано 817 400 легковых машин с пробегом, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.