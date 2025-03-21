В РФ выставили на продажу "Волгу" с двигателем Toyota

На сайте бесплатных объявлений Drom.ru продают уникальный ГАЗ-3102, доработанный придворным ателье "Техносервис". За двадцатилетний седан просят немалые 1,2 миллиона рублей.

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В 90-е годы в РФ набирала популярность тема тюнинга заводских автомобилей, для поднятия их статуса и пополнения правительственных гаражей. На этой почве было создано множество компаний, которые занимались различной модернизацией заводской продукции от изменений интерьера до официальной установки узлов и агрегатов от зарубежных машин. Именно такой автомобиль и появился в продаже.

"Волга" 2005 года выпуска оборудована 2,7 литровым четырехцилиндровым двигателем с индексом 3RZ-FE мощностью 152 лошадиные силы. В паре с ним работает автоматическая трансмиссия производства Aisin. Кузов окрашен в серебристый металлик, салон выполнен в темных тонах с изобилием велюра. В списке опций указан кондиционер и электрические стеклоподъемники. Под капотом уникального седана установлена специальная табличка с иным номером кузова, который был присвоен ему в тюнинг-ателье.

По заверению продавца, автомобиль прошел серьезную реставрацию с заменой элементов кузова и ремонтом подвески.

ГАЗ-3102 выпускался на конвейере Горьковского автозавода с 1981 по 2008 годы и являлся глубокой доработкой модели ГАЗ-24.

Долгое время машина поставлялась исключительно для гаражей администраций и ведомств и пользовалась большой популярностью. Некоторые седаны, оборудованные агрегатами от ГАЗ-14 "Чайка", несли службу в гараже ГОН, в качестве автомобилей для сопровождения.

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