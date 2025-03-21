По улицам Москвы проехал автомобиль Бэтмена на сликах и без номерных знаков

© За рулем

В ночь с 20 на 21 марта очевидцы сфотографировали движущийся по улицам Москвы необычный автомобиль. Машина отчетливо напоминает бэтмобиль – средство передвижения знаменитого героя комиксов и кинофильмов Бэтмена.

Кому принадлежит эта машина и почему она оказалась на дорогах общего пользования, на данный момент неизвестно. Судя по снимкам, государственных регистрационных знаков аппарат не имеет. Также из характерных деталей – шины-слики без протектора, как на автомобилях для кольцевых гонок.

На протяжении десятков лет экранизации комиксов о супергерое в костюме летучей мыши автомобили Бэтмена являлись одной из характерных деталей каждого фильма. Машина, сфотографированная на московских улицах, похожа на болид, который использовался в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» 2016 года, где главную роль сыграл Бен Аффлек.

Копии различных бэтмобилей регулярно создаются энтузиастами вселенной Бэтмена и кастомайзерами. В 2019 году одна из таких машин – как раз из того фильма, о котором мы говорили выше – продавалась в России за 55 млн рублей. Два года спустя копию бэтмобиля из фильмов «Бэтмен: Начало» и «Темный рыцарь» выставили в Казахстане – уже за 75 млн рублей.

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А в 2022-м оригинальный бэтмобиль из фильма «Бэтмен» 1989 года был выставлен на продажу в США за 1,5 млн долларов... Стоит также вспомнить, что в 2019 году во Франции один из созданных по заказу бэтмобилей протаранил Renault Scenic, а в 2020-м ту самую машину (или в точности такую же), что ранее продавалась за 55 млн рублей (и похожую на ту, что засняли сейчас), московская ГИБДД остановила прямо в центре города...