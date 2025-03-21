Владельцам Honda разрешат использовать зарядки Tesla

Владельцы электромобилей Honda и Acura скоро смогут заряжать свои машины на станциях Tesla Supercharger. Компания объявила, что это станет возможным с июня 2025 года. Речь идет о моделях Honda Prologue и Acura ZDX. Чтобы подключиться к зарядкам Tesla, владельцам понадобится специальный переходник, который можно будет купить в автосалонах Honda и Acura. Пока неясно, сколько он будет стоить, но его уже протестировали, и он точно подходит для этих машин.

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Теперь Honda присоединяется к другим автопроизводителям, вроде Ford и GM, которые уже договорились с Tesla. Но есть нюанс: нынешние модели Honda и Acura используют разъем CCS, а у Tesla — свой стандарт NACS. Переходник решает эту проблему.

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В будущем Honda планирует делать новые машины уже с разъемом NACS. Например, Acura RSX 2026 года станет первой моделью с таким встроенным портом.