Audi SQ9 в серийном кузове сняли во время тестов

Компания Audi готовится выпустить 7-местный полноразмерный кроссовер Q9, работа над которым началась семь лет назад. Премьера новинки может состояться в 2026 году, а пока модель вышла на тесты в серийном кузове.

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На тесты вывели Audi SQ9, пишет Carscoops, опубликовавший фото. Предполагается, что это будет ответом ингольштадтской марки на BMW X7 и Mercedes GLS.

Фото позволяют оценить исполинские размеры новинки, которая имеет большую колёсную базу по сравнению с Q7 и Q8, более длинные задние двери и увеличенное стекло у C-стоек автомобиля. В отличие от Q7 у прототипа номерной знак крепится не на пятую дверь, а на бампер.

Предполагается, что новые Q9 и SQ9 построены на топовой платформе PPC. В S-версии под капотом кроссовера может оказаться твин0турбо V8 4.0. Скорее всего, у новинки будут и гибридные варианты.

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Стоить Audi Q9 будет соответствующе. В Германии купить Q7 можно за 81-114 тысяч евро, за Q8 просят от 88,5 до 158 тысяч евро. Значит, ценовой диапазон на "ку-девять" будет стартовать примерно от 100 тысяч евро.