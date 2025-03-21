Названа дата презентации первой серийной модели марки AUDI

Стали известны дата и место публичной презентации первой серийной модели отдельной марки AUDI, созданной совместно с концерном SAIC специально для Китая. Предполагается, что в плане дизайна товарный автомобиль не будет сильно отличаться от своего предвестника.

В ноябре прошлого года компания Audi объявила о создании нового электромобильного бренда для китайского рынка. Марку назвали… AUDI. Да, именно так, заглавными буквами – эта надпись и является эмблемой. И это отдельный бренд, а не серия или линейка моделей Audi с четырьмя кольцами. Марка была создана совместно с давним партнером концерна Volkswagen – фирмой SAIC. Как тогда сообщалось, немцы будут отвечать за общую разработку и инжиниринг, а китайцы предложат «инновации, устоявшуюся технологическую экосистему и глубокое понимание потребностей местного рынка». Осенью же продемонстрировали предвестника первой модели – концептуальный электрический универсал AUDI E (он же на заглавном фото). А теперь раскрыта дата премьеры серийного воплощения того шоу-кара.

Так, в рамках прошедшей недавно конференции, посвященной финансовой деятельности компании Audi по итогам 2024-го и планам на 2025 год, было объявлено о том, что товарный электрокар AUDI дебютирует нынешней весной. Китайские профильные медиа, в свою очередь, добавляют, что публичная премьера серийной версии AUDI E состоится на Шанхайском автосалоне, который откроется уже 25 апреля. При этом не исключено, что первый показ пройдет даже чуть раньше – на отдельном мероприятии.

Ни тизеров, ни тем более полноценных фирменных изображений конвейерной пятидверки пока нет. Между тем замаскированные тестовые образцы уже попадались шпионам. Судя по всему, товарный электрокар в целом сохранит дизайн концепта AUDI E. Фишки прототипа – узкие фары, диодные рамки спереди и сзади, камеры вместо традиционных зеркал и безрамочные двери с выдвижными ручками. В салоне было установлено табло практически на всю ширину передней панели, по бокам которого расположили дополнительные дисплеи – на них выводится картинка с наружных зеркал.

Известно, что в основу модели бренда AUDI ляжет платформа с 800-вольтовой архитектурой. Габариты прошлогоднего концепта: 4870/1990/1460 мм. Колесная база – те же 2950 мм, что и у паркетника IM LS6. Напомним, ранее сообщалось, о том, что именно модели IM Motors (ее контрольный пакет акций принадлежит SAIC) могут стать ближайшими родственниками новых «электричек» AUDI для Китая.

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Для прототипа AUDI E также были заявлены пневмоподвеска, двухмоторный полный привод (суммарная отдача – 775 л.с. и 800 Нм) и батарея емкостью 100 кВт*ч. Сохранил ли эту начинку серийный первенец марки AUDI – узнаем через месяц.