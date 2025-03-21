На базе «Садко Next» выпустят микроавтобус-вездеход

Новая мелкосерийная модель – вахтовый автобус с монокузовом на базе вездехода Садко Next появилась в наличии у некоторых дилеров Горьковского автомобильного завода (ГАЗ).

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В такой модификации на шасси среднетоннажного грузовика устанавливается переоборудованный кузов-фургон от ГАЗели Next. Примечательно, что Садко Next изначально унифицирован с «полуторкой» по кабинному модулю, поэтому оригинальное оперение грузовика сочетается даже с кузовом-фургоном ГАЗели.

В одном из объявлений цена за Садко Next в версии автобус стартует от 8,7 млн рублей. Вместимость салона зависит от заказа, можно выбрать от трех до восьми мест (под права категории C) и от 11 до 16 мест (под права категории D).

Садко Next оснащен турбодизелем ЯМЗ-534 объемом 4,4 л мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 490 Нм. Он сочетается с 5-ступенчатой МКП и раздаткой с жестким подключением переднего моста, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Как сэкономить на ОСАГО

Благодаря клиренсу в 315 мм и системе подкачки шин у грузовика высокая проходимость. В базовой комплектации есть ABS, электростеклоподъемники и круиз-контроль.