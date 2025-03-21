BAIC изменил цены на автомобили

Российский офис BAIC изменил цены на свои автомобили. Как стало известно редакции Quto, российское представительство «поднебесного» бренда опубликовало новые прайс-листы. С такими ценниками модели должны стать интереснее россиянам.

BAIC U5 Plus: было — 1 560 000 ₽, стало — 1 394 500 ₽.

BAIC X35: было — 1 650 000 ₽, стало — 1 479 563 ₽.

BAIC X7: было — 1 990 000 ₽, стало — 1 940 000 ₽.

BAIC X55: было — 2 270 000 ₽, стало — 1 959 000 ₽.

BAIC X75: было — 2 595 000 ₽, стало — 2 369 500 ₽.

BAIC BJ40: было — 3 750 000 ₽, стало — 3 365 000 ₽.

По исходным данным, BAIC X35 вполне интересен — субкомпактный формат, передний привод, сравнительно бодрая 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 136 л.с. в паре с вариатором.

Как лишиться прав за пьянку, даже будучи трезвым

Вроде бы ничего лишнего, но CVT нравится не всем, да и отсутствие муфты в приводе задних колес кого-то оттолкнет. И, наконец, самое главное — не ошиблись ли с выбором владельцы X35? Об этом — наш материал.