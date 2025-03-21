Свалку из старых Audi с запчастями продают за 30 миллионов рублей

В США продают коллекцию Audi 80-х годов прошлого века, которая напоминает свалку. Собрание насчитает 43 автомобиля немецкой марки, на 38 из которых имеются необходимые документы. Вместе с транспортными средствами, которые пребывают не в лучшем состоянии, продавец отдаст огромное количество запчастей. При этом владелец готов расстаться исключительно со всем собранием единовременно. Средняя цена одной модели составляет около восьми тысяч долларов. Всю коллекцию хозяин оценил в 350 тысяч долларов (около 30 миллионов рублей).

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В коллекции, которая долгое время хранится под открытым небом, присутствуют четыре десятка автомобилей Audi, которые официально продавали на территории США в 1980-е годы. Владелец не раскрыл технических подробностей своих машин, а также причину, по которой модели оказались на свалке. По его словам, на формирование собрания ушло около 40 лет.

Помимо старых машин, продавец отдаст целый склад всевозможных запчастей к ним. Причем в наличии есть эксклюзивные детали, которые нигде не применялись. По мнению владельца, потенциальный покупатель сможет заработать на перепродаже комплектующих или отреставрированных автомобилей. После приобретения коллекции, которая оценивается в 350 тысяч долларов, покупатель должен будет вывезти все транспортные средства в течение месяца.

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