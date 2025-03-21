В Томске представили первый беспилотный мини-трактор

В Томске начнётся производство первого в России беспилотного мини-трактора. Московская делегация прибыла в Томск с рабочим визитом, в ходе которого обсуждалась работа над созданием в регионе российского промышленного кластера электроники и беспилотных технологий. Одним из якорных предприятий кластера станет компания Cognitiv Pilot, которая первой в России открыла производственную линию массового выпуска беспилотных мини-тракторов.

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Забавный маленький беспилотный и бескабинный трактор, напоминающий мультяшного персонажа, совсем не игрушка. Мало того, что он может заменить большие сельскохозяйственные машины, так ещё и в состоянии самостоятельно принимать решения, так как обладает развитым интеллектом — производитель специализируется на разработках систем ИИ для беспилотного транспорта.

Это абсолютно автономный трактор с широким функционалом — он может инспектировать газопроводы, одновременно убирая территорию, а может пахать, заменяя стандартный трактор. Преимуществом беспилотника является возможность его круглосуточной эксплуатации и безошибочное выполнение многих сельскохозяйственных операций.

Серийное производство мини-трактора начнётся в этом году. Он будет стоить около четырёх миллионов рублей, пишет «Российская газета».

Министр Алиханов заявил, что производство любой такой техники будет поддерживаться государством, и предложил компенсировать покупателям беспилотников до 80% расходов на её приобретение.