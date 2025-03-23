В США резко сократилось количество угонов: все благодаря Hyundai и Kia

Американские власти отчитались от 17-процентном сокращении случаев похищения автотранспорта: такой динамики не было 40 лет! В 2024 году в США угнали 850 708 автомобилей, что соответствует «допандемийному» уровню. Резкое улучшение ситуации с угонами связывают с Hyundai и Kia: корейские автопроизводители сделали выводы и поработали над взломостойкостью своих машин.

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Всплеск угонов в США произошёл после пандемии, когда в соцсетях завирусился челлендж со взломом Kia или Hyundai. После этого на южнокорейские компании подали в суд и страховые компании, и региональные власти. Автопроизводителю пришлось реагировать, срочно обновлять программное обеспечение и даже бесплатно раздавать блокираторы.

Похоже, волна пошла на спад, и во всех штатах (кроме Мэна) зафиксировано снижение числа угонов. Однако среди самых угоняемых моделей остаются «корейцы»: Hyundai Elantra (31,7 тысячи угонов за год), Hyundai Sonata (26,7 тысячи), Chevrolet Silverado (21,6 тысячи), Honda Accord (18,5 тысячи) и Kia Optima (17,5 тысячи). Самый неблагополучный регион — Вашингтон (округ Колумбия), где на 100 тысяч жителей пришлось 842 угона!

Интересно, что несмотря на плохую ситуацию с угонами в США продолжают оставлять автомобили с ключами в замке. Ежегодно фиксируются десятки тысяч преступлений, когда угонщик просто запрыгнул в салон пустого автомобиля и запустил мотор, ничего не взламывая. Впрочем, эксперты сходятся во мнении: профессионал похитит популярную машину за 2-3 минуты.