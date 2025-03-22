«Цена слишком высокая»: раскрыты перспективы белорусского автомобиля

Quto.ru

Проект первого белорусского электрокара может оказаться нереализованным.

Раскрыты перспективы белорусского автомобиля
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«Стоимость компонентов, произведённых в Беларуси, пока еще слишком высока», — рассказал один из разработчиков белорусского электромобиля, заместитель директора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич.

По его мнению, это важный фактор, который на данный момент не позволяет говорить о запуске новинки в серийное производство.

Для академиков НАН РБ это не первый опыт создания электрокаров с использованием отечественных компонентов. Ещё восемь лет назад ученые представили первый «мул» на базе седана Geely Emgrand, на котором отрабатывались перспективные технологии.

Сегодня задача на порядок сложнее: нужно разработать электрокар, предназначенный для серийного производства. В проекте участвуют ведущие предприятия Белоруссии. Завод «Могилёвлифтмаш» производит электродвигатели, за силовую электронику отвечает «Измеритель», а «Первая аккумуляторная компания» поставляет батареи.

На данный момент создано 5 экспериментальных образцов, которым предстоит пройти весь цикл испытаний. По словам учёного, электромобили на 70% состоят из отечественных компонентов. И разработчики хотят, чтобы автомобиль стоил не дороже 30 тысяч долларов (2,5 млн рублей).

В НАН РБ отмечают, что массовый выпуск электрокаров на базе Belgee X50, может начаться не ранее 2026 года. На данный момент модель обозначают как EX50, она оснащена 65-киловаттной батареей, и 163-сильным электродвигателем. Привод — передний, как и у «исходника» Geely.

По заявлением учёных, запас хода достигает 400 км, максимальная скорость составляет 130 км/ч. Зарядный порт — китайского стандарта GB/T, однако на серийном автомобиле наверняка появится другой разъем, более адаптированный к нашим широтам.

Кстати, как ранее заявил заместитель генерального директора государственного научного учреждения «Объединённый институт машиностроения Национальной академии наук» Александр Белевич, будущий электромобиль можно считать белорусским по уровню добавленной стоимости.

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