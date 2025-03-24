В США готовят коллективный иск против Ferrari

Семь владельцев итальянских суперкаров объединились, чтобы отсудить компенсацию у компании из Маранелло. Причина — отказ тормозов практически на всех моделях Ferrari с конца 2000-х до начала 2020-х. Истцы утверждают, что хотя автопроизводитель инициировал глобальную отзывную кампанию, в реальности проблемы так и не были решены, что напрямую угрожает безопасности.

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Тяжба тянется с конца 2022 года: в то время истцы впервые подали в суд на Ferrari независимо друг от друга. Самый громкий инцидент — отказ тормозов на суперкаре 488 GTB, из-за которого владельцу Джеффри Роузу пришлось выпрыгивать из машины на ходу, а Ferrari укатилась в пруд и утонула. Потерпевший утверждает, что тормоза перестали работать вовсе, то есть отказали оба контура.

Итальянская марка настаивает, что всё дело в дефектной крышке бачка тормозной жидкости: она не обеспечивала достаточной герметичности, из-за чего система «завоздушивалась». Однако истцы утверждают, что у Ferrari протекали задние уплотнители главного тормозного цилиндра, из-за чего падал уровень тормозной жидкости. При этом тормозные цилиндры в ходе отзывной кампании менять не стали.

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Пока судья отклонил коллективный иск, но похоже по формальным причинам: у потерпевших есть право подать апелляцию. Помимо вышеупомянутого владельца Ferrari 488 GTB, в деле фигурируют обладатели F430 Spider, California T и 458 Italia. Всего проблема с тормозами затронула более 20 моделей суперкаров, включая малотиражные спецверсии.