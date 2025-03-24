У российской полиции появились «санкционные» Mercedes-Benz GLS

На профильных сайтах появились фотографии обновки столичных силовиков. Речь идёт о Mercedes-Benz GLS 450, выпущенных в 2024 году: по собственной информации «Мотора» для нужд полиции приобрели минимум два бензиновых автомобиля. Оба ввезены через Южную Корею и поставлены на учёт в 2025 году. По официальным каналам в России продавали только дорестайлинговые Mercedes-Benz GLS.

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Mercedes-Benz GLS пережил апгрейд весной 2023 года, и начальная бензиновая версия получила индекс «450». У таких кроссоверов шестицилиндровый рядный 3,0-литровый двигатель в варианте форсировки на 381 лошадиную силу и 500 Нм. Помогает на разгонах 48-вольтовый электромотор (22 л.с. и 250 Нм).

Для нужд полиции закупили небазовую комплектацию: есть AMG-пакет, панорамная крыша, атермальная тонировка, а также 23-дюймовые колёса. В Германии аналогичные Mercedes-Benz GLS 450 стоят около 130 тысяч евро (11,94 миллиона рублей). У нас в полтора раза дороже стоили дизельные Mercedes-Benz GLS 400 d из последней партии российской сборки.

Как сэкономить на ОСАГО

Хотя второе поколение Mercedes-Benz GLS дебютировало в 2019 году, в отставку кроссовер не собирается. На подходе второй рестайлинг, который освежит топливный флагман, осовременит салон и добавит ранее присущие только электромобилям опции. Вероятно, апгрейд Mercedes-Benz GLS состоится во второй половине года.