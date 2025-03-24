Рассекречен флагманский седан Chery

В открытой базе Минпромторга Китая появились характеристики Fulwin A9: самой роскошной и крупной легковушки концерна. На подходе передне- и полноприводные гибриды: у обоих под капотом 1,5-литровый турбомотор (156 л.с.), но колёса вращают электродвигатели. Базовый пятиметровый седан расходует всего 0,52 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле WLTC.

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Длина/ширина/высота Chery Fulwin A9 равны соответственно 5018/1965/1500 миллиметрам, колёсная база — 3000 миллиметров. Снаряжённая масса — 2,1-2,2 тонны в зависимости от комплектации. Штатно у седана литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 33,7 киловатт-часа и 204-сильный электродвигатель спереди, подробности о полноприводном гибриде не раскрыты.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Без активации двигателя внутреннего сгорания новинка сможет проехать до 200 километров, общая автономность в идеальных условиях составит 1500 километров. Судя по лидару на крыше и адаптивной подвеске ожидаются богатые комплектации. Однако пока сертифицированы только пятиместные Fulwin A9, хотя четырёхместную VIP-комплектацию тоже ожидают.

© Chery Fulwin

В основе флагмана Chery платформа E0X с двухрычажной подвеской спереди и многорычажкой сзади. Технически гибрид близок к ожидаемому в Россию Exeed Sterra ES (Exlantix ES), но дизайн совсем другой, вдобавок, часть премиальных опций Exeed под основным брендом не предложат. Интересно, что тест-драйвы запустят в марте, хотя презентация запланирована на конец апреля!

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Вероятно, Chery Fulwin A9 дебютирует на автосалоне в Шанхае, а в мае модель появится у дилеров. Цены пока не объявлены, но новинка должна быть дешевле Exeed Sterra ES, который стоит в гибридных версиях стоит от 153 до 210 тысяч юаней (эквивалент 21-29 тысяч долларов).