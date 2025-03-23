Новый универсал BMW M5 оказался гораздо популярнее, чем ожидалось. Вице-президент M-подразделения баварской марки по работе с клиентами, брендом и продажам Сильвия Нойбауэр заявила изданию BMW Blog, что структуру предложения пересмотрели. «Изначально мы планировали. что две трети производства будут составлять седаны, одну треть — универсалы. Однако рост продаж Touring оказался выше, и сейчас производство делится пополам».

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По данным Сильвии Нойбауэр, сейчас 50 процентов выпущенных BMW M5 для рынка США — универсалы. Топ-менеджер дала понять, что спрос на семейство в целом оказался выше ожиданий, несмотря на ошибки в продвижении. Однако бестселлером BMW M в 2024 году неожиданно стала M2, а после неё идут M3/M4. Чтобы стимулировать спрос, перед отставкой M2 может получить новые цвета.

В ответ на вопрос об инновациях BMW M госпожа Нойбауэр ответила уклончиво «на горизонте есть что-то, о чем мне, вероятно, не разрешат говорить». Руководитель баварской марки подчеркнула, что «проект очень конкретный», и по данным инсайдеров речь идёт о сумасшедшем прототипе электрического купе. Считать новинку заменой BMW M8 нельзя: прямого преемника у неё не будет.

Сильвия Нойбауэр воздержалась от конкретики, отвечая на вопрос о доле продаж BMW M с «механикой». Однако она признала, что больше половины «эмок» продаются с тремя педалями. Решение ограничить продажи BMW M с ручной коробкой передач осознанное: такая трансмиссия подходит не для всех сегментов. А в мире львиная доля BMW M всё-таки выпускается с автоматом.