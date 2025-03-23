На бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге идет набор персонала

Бывший завод Toyota в Шушарах, который уже три года находится в законсервированном состоянии, начал поиск новых сотрудников, несмотря на то, что ранее запланированные проекты так и не были реализованы.

В 2023 году японский автопроизводитель продал предприятие ФГУП «НАМИ», которое планировало использовать площадку для производства автомобилей под брендом Aurus. Однако завод так и не возобновил работу, хотя начало набора персонала может указывать на подготовку к запуску производства.

Aurus опубликовал пять вакансий для работы на заводе в Шушарах, включая должности инженеров по экстерьерам, интерьерам и электронике автомобилей. Ранее сообщалось о переговорах с китайским брендом Hongqi, но этот проект так и не был реализован.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» отказался от разработки электрокара E-Neva, который также планировали выпускать на этой площадке.

Продажи Aurus в 2023 году выросли до 121 автомобиля, хотя в Петербурге спрос на продукцию бренда снизился на 22%. Основное производство Aurus сосредоточено в Татарстане, а мощности завода в Шушарах, рассчитанные на выпуск 100 тыс. автомобилей в год, остаются невостребованными. В то же время в СМИ появлялись слухи о возможном возвращении Toyota на российский рынок, однако речь шла исключительно о продажах, а не о возобновлении производства.