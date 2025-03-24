Появились фотографии обновленной модели VW Lamando

В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии обновлённой модели. Volkswagen Lamando L получит другие фары и фонари, модернизированные бамперы, передние крылья, решётку радиатора и даже логотипы! После апгрейда вместо турбомотора 1.4 TSI (150 лошадиных сил) для базовой версии предложат более современную «турбочетвёрку» 1.5 TSI (160 лошадиных сил).

© Motor.ru

Проще всего узнать обновлённый Volkswagen Lamando L по логотипам без подсветки: эпатажные лейблы в прошлом. Другие приметы рестайлинга — фары с небольшими прямоугольными блоками и дневным ходовым огнём сверху, решётка радиатора с L-образным декором и задний бампер без имитации выхлопа.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

С новым обвесом габаритная длина выросла на семь миллиметров (до 4791 мм). Переход на более мощный турбомотор 1.5 наверняка позволит выиграть в динамике. Однако привод только передний, а альтернативы 7-ступенчатому «роботу» DSG нет. Салон Volkswagen Lamando L образца 2025 года пока не показали, и похоже интерьер радикально поменяется.

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В настоящий момент цены на Volkswagen Lamando L стартуют со 154 тысяч юаней (21 тысяча долларов), и едва ли обновлённый лифтбек подорожает. Подробности ожидаются совсем скоро: вероятно, пятидверка дебютирует на автосалоне в Шанхае через месяц, а помимо 1,5-литровой версии в гамме будет «заряженный» вариант GTS.